Готовили теракт в центре Киева: СБУ задержала двух российских агентов

СБУ и Нацполиция задержали вражеских шпионов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. Злоумышленники планировали сразу после "работы" уехать в Россию.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как СБУ задержала российских агентов?

Злоумышленники заложили зажигательное устройство, которое должно было вызвать взрыв генераторной установки возле административного корпуса. Активировать его агенты планировали дистанционно.

После закладки взрывчатки агенты отправились на пассажирском поезде в Черниговскую область, откуда планировали сбежать за границу через реку на надувной лодке. Правоохранители своевременно раскрыли их и задержали злоумышленников прямо в поезде.

Российскими агентами оказались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них – мобилизованный, который ушел в СЗЧ, а другой – столичный маркетолог.

Агенты Кремля готовили теракт в Киеве / Фото СБУ

Оба публиковали в соцсетях комментарии в поддержку России. Кремлевские кураторы предоставили злоумышленникам инструкцию по изготовлению зажигательного устройства, которое агенты заложили в Шевченковском районе.

Для наблюдения за местом будущего теракта агенты установили напротив замаскированную камеру с удаленным доступом для ФСБ. Также они подготовили второе взрывное устройство, чтобы после основного взрыва уничтожить камеру и другие улики.

В ходе обысков СБУ изъяла у злоумышленников телефоны со всеми доказательствами сотрудничества с Россией, а также надувную лодку. Обоим было предъявлено подозрение в покушении на совершение террористического акта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области агентку ФСБ, которая корректировала вражеские удары и установила "видеоловушки" на Киевском море.

Наведением российских дронов и ракет занималась завербованная врагом безработная жительница Черноморска. Под видом туристической поездки она приехала в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря, где поселилась в номере с видом на водохранилище.

СБУ в Днепре разоблачила агента российских спецслужб. Мужчина корректировал удары российских войск по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям. Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.