Агенты врага в бизнесе: на кого работают российские менеджеры в крупных украинских компаниях

Несмотря на 16 месяцев полномасштабной войны России против Украины, на крупных украинских предприятиях до сих пор работают топ-менеджеры с российским гражданством. Речь идет даже о стратегически важных для государства компаниях.

Мода на российских топ-менеджеров в крупных холдингах началась в середине 2000-х, информирует 24 Канал. Тогда это объяснялось тем, что на российском рынке много крупных промышленных предприятий, а соответственно и специалистов, знающих, как ими управлять. При этом такие специалисты могли объединить западные подходы международных корпораций и постсоветские реалии.

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После 24 февраля 2022 года крупные украинские компании начали прощаться с российскими топ-менеджерами. Это было непублично, но настойчиво. Но ушли не все. Параллельно большим вопросом остается, на кого такие руководители действительно работают. При этом уже есть примеры, как кейс руководителя "Мотор Січ" Владислава Богуслаева – владельца российского паспорта, обвиненного в государственной измене.

Украина продолжает бороться против агентов российского влияния в информационном поле: задерживают тех, кто продвигает идеи "русского мира" в соцсетях, кто отрицает российскую агрессию в Украине. Это тоже безопасность и выживание нашего государства – такие последователи агрессора вдохновляют убивать украинцев.

Однако очень редко мы видим информацию о том, как правоохранительные органы обезвредили российских агентов среди украинского бизнеса. Потому что если экономический фронт обеспечивает финансирование госбюджета налогами, то, естественно, что в экономическом тылу у врага есть свои люди, которые на него скрыто (или нескрываемо) работают.