Мода на російських топменеджерів у великих холдингах почалась у середині 2000-х, інформує 24 Канал. Тоді це пояснювалось тим, що на російському ринку багато великих промислових підприємств, а відповідно – і фахівців, які знають, як ними управляти. При цьому такі фахівці могли поєднати західні підходи міжнародних корпорацій і пострадянські реалії.

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Після 24 лютого 2022 року великі українські компанії почали прощатися з російськими топменеджерами. Це було непублічно, але наполегливо. Та пішли не всі. Паралельно великим питанням залишається, на кого справді такі керівники працюють. При цьому вже є приклади, як то кейс керівника "Мотор Січі" Владислава Богуслаєва – власника російського паспорта, звинуваченого у державній зраді.

Україна продовжує боротись проти агентів російського впливу в інформаційному полі: затримують тих, хто просуває ідеї "руского міра" в соцмережах, хто заперечує російську агресію в Україні. Це теж безпека і виживання нашої держави – такі послідовники агресора надихають вбивати українців.

Однак дуже рідко ми бачимо інформацію про те, як правоохоронні органи знешкодили російських агентів серед українського бізнесу. Бо якщо економічний фронт забезпечує фінансування держбюджету податками, то природно, що в економічному тилу ворог має своїх людей, які на нього приховано (або неприховано) працюють.