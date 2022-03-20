Агонические обстрелы врага: Чаус рассказал об огне оккупантов по Нежину и Чернигову

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Нежин и Чернигов. В некоторые общины в области невозможно доставить гуманитарную помощь.

О ситуации в регионе рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем видеообращении.

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По его словам, армия оккупантов теряет много ресурсов, как в технике, так и в людях. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары, поэтому враг расстреливает гражданскую инфраструктуру.

Сегодня много работы у коммунальщиков и энергетиков. Все работают и пытаются восстановить по всем общинам уничтоженную инфраструктуру,

– сказал Чаус.

Туда, где возможно, продолжают доставлять лекарства и продукты питания. Однако в некоторые общины невозможно доставить гуманитарную помощь.

"И мы не знаем, что там происходит. Там враг и доступ туда нет", – добавил глава ОГА.

Какая ситуация в Чернигове

Украинские защитники обороняют Чернигов. В то же время враг наносит циничные удары по городу. Под огонь попали многоэтажки и промышленные районы. В Чернигове нет света, отопления, большая часть города осталась без газа. Также фиксируют проблемы со связью.

Видеообращение Вячеслава Чауса: смотрите видео

Ранее вражеские снаряды были направлены на западную часть Чернигова. В результате попадания снарядов в зданиях возникло много пожаров.

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