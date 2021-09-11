"В аграрной сфере есть 2 – 3 олигарха": Данилов объяснил, откуда они появились
Источник:ютуб-канал In time Ukraine
Алексей Данилов заявил, что сейчас в Украине есть по меньшей мере 2 – 3 олигарха в аграрной сфере. Они, по словам секретаря СНБО, накопили состояние благодаря запрету свободной продажи земли.
Как отметил Данилов на конференции YES Brainstorming, олигархи в этой сфере работают довольно аккуратно.
Важно Законопроект об олигархах проверит Венецианская комиссия: Разумков направил его
В то же время секретарь СНБО не назвал имена этих земельных олигархов. Добавив, что они – "вежливые люди", которые десятки лет пользовались возможностью и коррумпировали нашу Верховную Раду. В конце концов, они достигли цели – парламент постоянно отказывал в свободной продаже земли.
Но мы имеем сегодня уже по меньшей мере 2 – 3 олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря нашему законодательству. В декабре это было как "Отче наш", что наши депутаты говорят: "Нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть якобы владельцами с запретом распоряжаться своим имуществом",
– отметил Данилов.
Что нужно знать о рынке земли
В Украине с 1 июля 2021 года официально отменили мораторий на продажу аграрной земли. Это не касается земель, находящихся в собственности государства. По закону:
- Арендаторы, которые сейчас арендуют у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее рассказывал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций из-за начала работы рынка сельскохозяйственных земель.