Об этом в эфире телемарафона заявил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины – Владимир Черняк. Военный отметил, что сейчас на заводе находится небольшое количество российских захватчиков, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Агрегатном заводе в Волчанске сейчас

Владимир Черняк прокомментировал сообщение, что оккупационные войска обстреляли своих военных на Агрегатном заводе с тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк". По словам офицера, вероятно, оккупанты решили облегчить страдания собратьев, которые заблокированы на заводе.

Я ответа не знаю, не могу залезть в их головы. Но действительно уже не впервые фиксируют обстрелы Агрегатного завода и прилегающих территорий от самих россиян, поскольку мы этих обстрелов не наносили,

– рассказал Черняк.

Украинский военный подчеркнул, что противник до сих пор остается на Агрегатном заводе, который стал большой проблемой для россиян. Сейчас там находится небольшое количество россиян, и многие из них небоеспособны.

"У них (россиян – 24 Канал) нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать недостаток воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности про Агрегатный завод. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих военнослужащих на его территории", – отметил офицер.

К слову, ранее в ОТГ "Харьков" отмечали, что украинские позиции на Агрегатном заводе отсутствуют, и российские оккупанты остаются заблокированными на предприятии с мая. До этого в ISW заявляли, что украинские военные якобы выбили россиян с агрегатного завода в Волчанске.