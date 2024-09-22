Про це в етері телемаратону заявив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України – Володимир Черняк. Військовий наголосив, що наразі на заводі перебуває невелика кількість російських загарбників, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Агрегатному заводі у Вовчанську зараз

Володимир Черняк прокоментував повідомлення, що окупаційні війська обстріляли своїх військових на Агрегатному заводі з важкої вогнеметної системи "Солнцепьок". За словами офіцера, ймовірно, окупанти вирішили полегшити страждання побратимів, які заблоковані на заводі.

Я відповіді не знаю, не можу залізти в їхні голови. Але дійсно вже не вперше фіксують обстріли Агрегатного заводу та прилеглих територій від самих росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали,

– розповів Черняк.

Український військовий підкреслив, що противник досі залишається на Агрегатному заводі, який став великою проблемою для росіян. Зараз там перебуває невелика кількість росіян, і багато хто з них небоєздатний.

"У них (росіян – 24 Канал) порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни не впораються першими та не знищать своїх військовослужбовців на його території", – зауважив офіцер.

До слова, раніше в ОТУ "Харків" зазначали, що українські позиції на Агрегатному заводі відсутні, і російські окупанти залишаються заблокованими на підприємстві з травня. До цього в ISW заявляли, що українські військові нібито вибили росіян з агрегатного заводу у Вовчанську.