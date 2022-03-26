Агрессия Путина отрезала его народ от мира и отбросила Россию в 19 век, – Байден

Всего несколько дней назад вы были страной 21 века, а сегодня агрессия Владимира Путина отрезала российский народ от другого мира.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, передает 24 канал.

Мир должен перейти на возобновляемые источники энергии и избавиться от зависимости от России, – Байден

По его словам, своей агрессией Путин вернул Россию в 19 век.

По мнению Джо Байдена, убийство детей и бомбардировка городов – это не поступки великой державы.

Кроме того, Байден считает, что Владимир Путин не должен остаться у власти. "Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не устоит перед силой народа", – подчеркнул президент США.

К слову, во время обращения в Варшаве 26 марта президент США Джозеф Байден отметил, что сейчас Россия пытается задушить демократию. Путин старается сделать это не только в России, но и в других странах.

Интересно – Путин был счастлив, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов: