Исполнительный директор Renew Democracy Initiative шифровка Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что недавняя атака по Киеву 8 июля является не случайной, а наоборот символической накануне саммита НАТО. Он отметил, что Путин хотел показать, что Россия "контролирует" весь ход событий и является якобы ключевым игроком на мировой арене.

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Ответ мира на российскую агрессию

Уриэль Эпштейн отметил, что мировые лидеры в ответ на недопустимую атаку по детской больнице в "Охматдете" и другие разрушения в Киеве почти никак не отреагировал. Однако Украина до сих пор имеет определенные ограничения по атакам по территории страны-агрессора.

Это слабость, которую использует Путин. Каждый раз, как только он видит, что мир молчит на его провокации, то не останавливается, а идет дальше,

– сказал он.

По словам исполнительного директора Renew Democracy Initiativ, это происходит еще с 2000 года, когда Россия бомбила Чечню, тогда свободный мир не отреагировал. В 2008 году она напала на Грузию, в 2014 Путин отдал приказ оккупировать Крым, а в 2015 бомбил Сирию. Эпштейн заметил, что на все эти действия мировые лидеры никак не отвечали, чтобы остановить агрессора.

В конце концов, в 2022 году Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. И это был логичный для нее шаг, ведь Путин почувствовал вседозволенность. Если в ближайшее время НАТО никак не отреагирует на последнюю атаку по Киеву, то такие провокации будут происходить и в дальнейшем, потому что Путин понимает только силу,

– высказался он.