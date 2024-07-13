Виконавчий директор Renew Democracy Initiative шифровка Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що нещодавня атака по Києву 8 липня є не випадковою, а навпаки символічною напередодні саміту НАТО. Він зазначив, що Путін хотів показати, що Росія "контролює" весь перебіг подій та є начебто ключовим гравцем на світовій арені.

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Відповідь світу на російську агресію

Уріель Епштейн наголосив, що світові лідери у відповідь на неприпустиму атаку по дитячій лікарні у "Охматдиті" та інші руйнування у Києві майже ніяк не відреагував. Однак Україна досі має певні обмеження щодо атак по території країни-агресорки.

Це слабкість, яку використовує Путін. Кожного разу, як тільки він бачить, що світ мовчить на його провокації, то не зупиняється, а йде далі,

– сказав він.

За словами виконавчого директора Renew Democracy Initiativ, це відбувається ще із 2000 року, коли Росія бомбила Чечню, тоді вільний світ не відреагував. У 2008 році вона напала на Грузію, у 2014 Путін віддав наказ окупувати Крим, а у 2015 бомбив Сирію. Епштейн зауважив, що на всі ці дії світові лідери ніяк не відповідали, щоб зупинити агресора.

Врешті-решт, у 2022 році Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. І це був логічний для неї крок, адже Путін відчув вседозволеність. Якщо найближчим часом НАТО ніяк не відреагує на останню атаку по Києву, то такі провокації відбуватимуться і надалі, бо Путін розуміє лише силу,

– висловився він.