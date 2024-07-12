Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що ці політики не розуміють і не відчувають Путіна. Водночас Володимир Зеленський вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який після візиту до Києва відправився до Москви, не може виступати посередником, адже "немає посередництва між Росією та Україною".

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Зло наступає

Російський опозиційний журналіст відзначив, що мир через будь-які дипломатичні домовленості з Кремлем не є реальним.

Путін – це ірраціональне створіння. Він зафіксований на тому, що Україну потрібно стерти з лиця землі. Він намагається цього досягти попри інтереси Росії та навіть свої власні. Тому переговори з Путіним просто неможливі,

– підкреслив він.

Росія вчиняє удари по українській цивільній інфраструктурі для того, щоб ліквідувати щонайбільше українців, зробити життя в країні нестерпною і щоб Україна врешті решт здалася.

Росіяни в економічному та військовому потенціалі значно програють західним країнам. Тому можна припустити, що відповідно до здорового глузду, у Путіна немає можливості напасти на країни Балтії та Європи.

Однак у Путіна зовсім інша "картина світу". Він абсолютно переконаний в тому, що країни Заходу очолюються "боягузливими" політиками, які за жодних обставин "не будуть ризикувати". Якщо ж він нападе на країни Балтії чи Польщі, то НАТО "не буде їх захищати",

– впевнений журналіст.

Путін неодноразово "залякував" Захід, мовляв, невже він "хоче воювати з Росією". Тому західним буцімто країнам краще "не допомагати Україні", щоб не загострювати ситуацію.

"Путін – сучасний Гітлер, однак на Заході це не очевидно. За роки після розвалу Радянського Союзу там звикли до спокійного життя і що можна більше не турбуватися про те, що зі Сходу наступає абсолютне зло. А воно наступає", – наголосив Ігор Яковенко.