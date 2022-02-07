Об этом рассказала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Политик подчеркнула, что никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы.

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Обещание относительно членства Украины остается в силе

Обещание с 2008 года – на Бухарестском саммите – что Украина и Грузия станут членами НАТО до сих пор действует. Спикер Сейма подчеркнула, что присоединение Украины к Альянсу зависит от многих причин.

Я также не могу исключить, что путь, который выбрала Россия, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию России эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии,

– отметила Виктория Чмилите-Нильсен.

Однако политик не отметила, сколько лет может понадобиться Украине для присоединения к Евросоюзу и НАТО.

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Позиция России по поводу возможного вступления Украины в НАТО: коротко

Москва требует нерасширения НАТО на восток – в частности, речь идет о Грузии и Украине.

Именно это требование стало основой так называемых гарантий безопасности, которые МИД России переслало НАТО и США.

Требования России западные страны сочли неприемлемыми. Это возмутило главу Кремля Владимира Путина.

Россия дала свой письменный ответ, который в конце января был отправлен в Вашингтон.

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