Про це розповіла спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Політикиня наголосила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси.

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Обіцянка щодо членства України залишається чинною

Обіцянка від 2008 року – на Бухарестському саміті – що Україна та Грузія стануть членами НАТО досі є чинною. Спікерка Сейму наголосила, що приєднання України до Альянсу залежить від багатьох причин.

Я також не можу виключити, що шлях, який обрала Росія, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Росії ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії,

– зазначила Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Проте політикиня не зазначила, скільки саме років може знадобитись Україні для приєднання до Євросоюзу та НАТО.

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Позиція Росії щодо можливого вступу України в НАТО: коротко

Москва вимагає нерозширення НАТО на схід – зокрема, мовиться про Грузію та Україну.

Саме ця вимога стало основою так званих "гарантій безпеки", які МЗС Росії переслало НАТО та США.

Вимоги Росії західні країни визнали неприйнятними. Це обурило главу Кремля Володимира Путіна.

Росія дала свою письмову відповідь, яку наприкінці січня відправили у Вашингтон.

Чому Путін не пускає Україну в НАТО: дивіться у "PRO Новини"