Один из главных союзников – российская коррупция, – Полозов объяснил, где просчитался агрессор

российская коррупция стала неотъемлемой частью окружения главы кремля владимира путина. По этой причине в москве не смогли объективно оценить реальную способность Украины сопротивляться агрессии.

Если бы в России не было коррупции, Украине было бы гораздо труднее обороняться . Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Николай Полозов.

Обратите внимание россия не продвигается на фронте и способна только на локальные атаки, – разведка Британии.

Ставка на авось и коррупцию

Юрист отмечает, что сегодня совершенно очевидно, что коррупция разъедает российскую государственность изнутри.

Безусловно, одним из самых главных союзников Украины этой войны является российская коррупция... И если бы российский рейх был бы настоящим рейхом – то, конечно же, война шла бы гораздо труднее и сложнее,

– считает Полозов.

По его словам, масштабы проблемы настолько велики, что чиновники даже не пытаются скрывать свое "преступное бездействие".

"Это также о российском авось, когда, чтобы скрыть растраты на коррупцию, все делают из-за "а вдруг получится"... И потому руководству присылали информацию те люди, которые отвечали за разведку, за подготовку, за подкуп (в Украине – 24 канал). В конце концов, на столе у Путина складывались папки, в которых все красиво, прекрасно и Киев можно взять за 2 дня. К чему это привело - мы все хорошо знаем и это неплохо", – рассказал правозащитник.

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Решение принимает путин и его окружение

Полозов убежден, что кремль не отойдет от своего желания завоевать Украину, поскольку ситуацию сменит только победа Украины.

Надо понимать, что в России решения принимаются по узкому кругу и непосредственно к самому путинному... Все будет определяться возможностями ВСУ и линией фронта. Эта ситуация будет динамичной и только военное поражение россии заставит кремлевскую верхушку что-то в политике изменить,

– резюмировал эксперт.

Он добавил, что кремлевский глава внушил себе целесообразность продолжать войну, надеясь на какие-то будущие выгоды.

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