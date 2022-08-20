Один из главных союзников – российская коррупция, – Полозов объяснил, где просчитался агрессор
российская коррупция стала неотъемлемой частью окружения главы кремля владимира путина. По этой причине в москве не смогли объективно оценить реальную способность Украины сопротивляться агрессии.
Если бы в России не было коррупции, Украине было бы гораздо труднее обороняться . Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Николай Полозов.
Обратите внимание россия не продвигается на фронте и способна только на локальные атаки, – разведка Британии.
Ставка на авось и коррупцию
Юрист отмечает, что сегодня совершенно очевидно, что коррупция разъедает российскую государственность изнутри.
Безусловно, одним из самых главных союзников Украины этой войны является российская коррупция... И если бы российский рейх был бы настоящим рейхом – то, конечно же, война шла бы гораздо труднее и сложнее,
– считает Полозов.
По его словам, масштабы проблемы настолько велики, что чиновники даже не пытаются скрывать свое "преступное бездействие".
"Это также о российском авось, когда, чтобы скрыть растраты на коррупцию, все делают из-за "а вдруг получится"... И потому руководству присылали информацию те люди, которые отвечали за разведку, за подготовку, за подкуп (в Украине – 24 канал). В конце концов, на столе у Путина складывались папки, в которых все красиво, прекрасно и Киев можно взять за 2 дня. К чему это привело - мы все хорошо знаем и это неплохо", – рассказал правозащитник.
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Решение принимает путин и его окружение
Полозов убежден, что кремль не отойдет от своего желания завоевать Украину, поскольку ситуацию сменит только победа Украины.
Надо понимать, что в России решения принимаются по узкому кругу и непосредственно к самому путинному... Все будет определяться возможностями ВСУ и линией фронта. Эта ситуация будет динамичной и только военное поражение россии заставит кремлевскую верхушку что-то в политике изменить,
– резюмировал эксперт.
Он добавил, что кремлевский глава внушил себе целесообразность продолжать войну, надеясь на какие-то будущие выгоды.
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