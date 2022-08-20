Якби у росії не було б корупції, Україні було б набагато важче оборонятися. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Микола Полозов.

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Ставка на авось і корупцію

Юрист зазначає, що сьогодні абсолютно очевидно, що корупція роз'їдає російську державність зсередини.

Безумовно, одним із найголовніших союзників України цієї війни є російська корупція... І якби російський рейх був би справжнім рейхом – то, звичайно ж, війна йшла б набагато важче і набагато складніше,

– вважає Полозов.

За його словами, масштаби проблеми настільки великі, що чиновники навіть не намагаються приховувати свою "злочинну бездіяльність".

"Це також про російський авось, коли, щоб приховати розтрати на корупцію, все роблять через "а раптом вийде"... І тому керівництву надсилали інформацію ті люди, які відповідали за розвідку, за підготовку, за підкуп (в Україні – 24 Канал). Зрештою, на столі біля путіна складалися папки, в яких все красиво, чудово і Київ можна взяти за 2 дні. До чого це призвело – ми всі добре знаємо і це непогано", – розповів правозахисник.

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Рішення приймає путін і його оточення

Полозов переконаний, що кремль не відійде від свого бажання завоювати Україну, позаяк ситуацію змінить тільки перемога України.

Треба розуміти, що у Росії рішення приймаються вузьким колом і безпосередньо самим путіним... Все визначатиметься можливостями ЗСУ та лінією фронту. Ця ситуація буде динамічною і лише військова поразка росії змусить кремлівську верхівку щось у політиці змінити,

– резюмував експерт.

Він додав, що кремлівський глава втовкмачив собі доцільність продовжувати війну, сподіваючись на якісь майбутні вигоди.

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