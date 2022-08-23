Как россиянам удалось построить свою "цивилизацию" и что ее уничтожит

Когда-то у нас очень любили насмехаться над россиянами, что они – финно-угры, а не славяне. Эта мысль имеет под собой базу, но сама по себе ничего не разъясняет.

В "семье" не без урода

Среди финно-угров есть прекрасные народы, которые не могут вызывать никаких эмоций, кроме восхищения. Это те же финны или эстонцы – народ, который больше всего помогает украинцам, если брать баланс населения и военной поддержки.

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Финно-угорские народы могут занимать свое место среди других народов Европы. Проблема кацапов не в том, что среди них есть носители финно-угорской крови. Проблема в том, что их "цивилизация" – цивилизация г*мна.

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Они превращают в г*мно все, к чему прикасаются. Славян, финно-угров, тюрок, украинцев... Потому что этнически украинские "кубаноиды" в этой войне показывают себя не меньшим г*мном, чем другие кацапы...

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Не в происхождении проблема. Проблема в античеловеческой, имперской кацапской идентичности, которая должна быть уничтожена. Ради человечества.

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