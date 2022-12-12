Спартак Суббота объяснил, какой вид агрессии у россиян и украинцев

Развязанная Россией война существенно повлияла на эмоциональное состояние украинцев. Возникающая агрессия модифицирует наше поведение и позволяет выживать в сложный период.

Об этом 24 каналу сказал психотерапевт Спартак Суббота. Он подчеркнул, что направленная против противника ненависть мотивирует украинцев объединяться со своими.

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Чем отличается агрессия у россиян и украинцев

Суббота отметил, что выделяют 6 видов агрессии, у женщин – 7, поскольку еще есть материнская. Эти виды агрессии модифицируют поведение и позволяют выживать. В целом агрессия трансформируется в множество других эмоций. Одним из видов модификации поведения является территориальная агрессия тогда, когда мы должны защищать свою территорию.

Она модифицировалась со временем в такое понятие, как патриотизм, любовь к своему государству, к своей нации, и сформировала такое явление, как альтруизм, называемый пархиальным альтруизмом, то есть мы способны помогать своим ближайшим соратникам, родственникам,

– заявил психотерапевт.

По его словам, когда человек не способен контролировать свою агрессию, возникает ненависть. Речь идет о не очень контролируемой агрессии. Однако ее можно направить, например, на врага – это мотивирует нас объединяться со своими.

Суббота добавил, что у россиян есть один вид агрессии – аутоагрессия, которая проявляется в желании умирать. Даже глава Кремля заявил о том, что "зачем россиянам умирать от цирроза и аварий – пусть умирают на территории Украины".

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Почему ненависть в отношении врага лучше страха

Он подчеркнул, что ненависть не является плохой чертой для украинцев, так как она позволяет нам помогать нашим военным, уничтожающим врага.

Пока мы имеем конструктивную ненависть по отношению к врагу – мы не испытываем такого сильного страха. Потому что ненависть подавляется страхом – человек может испытывать либо очень высокий уровень страха, либо ненависть. Поэтому лучше выбирать ненависть к врагу, чем страх к нему,

– заявил Суббота.

Психотерапевт отметил, что страх хуже, поскольку он демотивирует. Ненависть всегда направлена на действия. То есть ненависть – это об активности, а страх – о капитуляции. Поэтому врага лучше ненавидеть, чем бояться.

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