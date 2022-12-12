Про це 24 каналу сказав психотерапевт Спартак Суббота. Він наголосив, що скерована проти противника ненависть мотивує українців єднатися зі своїми.

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Чим відрізняється агресія у росіян і українців

Суббота зазначив, що виділяють 6 видів агресії, у жінок – 7, оскільки ще є материнська. Ці види агресії модифікують нашу поведінку та дозволяють виживати. Загалом агресія трансформується у велику кількість інших емоцій. Одним із видів модифікації поведінки є територіальна агресія тоді, коли ми маємо захищати свою територію.

Вона модифікувалася з часом у таке поняття, як патріотизм, любов до своєї держави, до своєї нації, й сформувала таке явище, як альтруїзм, який називається пархіальний альтруїзм, тобто ми здатні допомагати своїм найближчим соратникам, родичам,

– заявив психотерапевт.

За його словами, коли людина не здатна контролювати свою агресію, виникає ненависть. Мовиться про не дуже контрольовану агресію. Однак її можна скерувати, наприклад, на ворога – це мотивує нас єднатися зі своїми.

Суббота додав, що у росіян є один вид агресії – аутоагресія, яка проявляється у бажанні помирати. Навіть глава Кремля заявив про те, що, "навіщо росіянам помирати від цирозу та аварій – нехай помирають на території України".

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Чому ненависть щодо ворога, краща за страх

Він наголосив, що ненависть не є поганою рисою для українців, тому що вона дозволяє нам допомагати нашим військовим, які знищують ворога.

Допоки ми маємо конструктивну ненависть щодо ворога – ми не відчуваємо такого сильного страху. Тому що ненависть придушується страхом – людина може переживати або дуже високий рівень страху, або ненависті. Тому краще обирати ненависть щодо ворога, ніж страх щодо нього,

– заявив Суббота.

Психотерапевт зауважив, що страх є гіршим, оскільки він демотивує. Натомість ненависть завжди спрямована на дії. Тобто ненависть – це про активність, а страх – про капітуляцію. Тому ворога краще ненавидіти, ніж боятися.

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