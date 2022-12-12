Таку думку в етері 24 каналу висловив психотерапевт Спартак Суббота. За його словами, класична версія прийняття не підходить до українських реалій, тож фахівець виділив своїх 5 стадій.

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На противагу стандартній версії прийняття горя, яка складається із заперечення, агресії, торгу, депресії та прийняття, Спартак Суббота зазначив суто українські стадії.

Лють. "Довбана русня". Помстимося. Донат на ЗСУ. Випити каву або подивитись цікавий контент за ЗСУ.

Кожна із цих стадій, коли наприклад людина нормально відпочила, продовжує жити нормальним життям або коли продовжує навчатись – вже є своєрідною помстою.

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Спартак Суббота також закликав українців покращувати своє життя, незважаючи ні на що.

Кожен раз, коли ви робити своє життя краще – то вже є помста. Мстіться покращенням свого життя,

– зазначив психотерапевт.

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