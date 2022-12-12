Такое мнение в эфире 24 канала выразил психотерапевт Спартак Суббота. По его словам, классическая версия принятия не подходит к украинским реалиям, поэтому специалист выделил свои 5 стадий.

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В противоположность стандартной версии принятия горя, состоящей из отрицания, агрессии, торга, депрессии и принятия, Спартак Суббота отметил чисто украинские стадии.

  1. Ярость.
  2. "Долбаная русская".
  3. Отомстим.
  4. Донат на ВСУ.
  5. Выпить кофе или посмотреть интересный контент по ВСУ.

Каждая из этих стадий, когда человек нормально отдохнул, продолжает жить нормальной жизнью или когда продолжает учиться – уже является своеобразной местью.

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Спартак Суббота также призвал украинцев улучшать свою жизнь, несмотря ни на что.

Каждый раз, когда вы делать свою жизнь лучше – это уже месть. Мстите улучшением своей жизни,
– отметил психотерапевт.

Эмоции под чай войны: основное

  • Спартак Суббота отметил, что война существенно повлияла на эмоциональное состояние украинцев и многие украинцы отказывают себе в радостях и шутках, потому что считают, что это "не ко времени". Но такой подход только усугубляет ситуацию.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил чрезвычайную устойчивость украинцев и не знает, выдержали бы другие страны такое давление. Сообщил, что победа дается очень тяжело, но она обязательно наступит.
  • Андрей Пионтковский считает, что Путин теряет контроль над собой и находится в состоянии рассеянности и стресса, потому что понимает последствия поражения России в войне с Украиной.