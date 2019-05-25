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      Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: украинский суд разрешил задержать 15 военных РФ

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      Захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск"
      Захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск" / Getty images

      Украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных, причастных к вооруженной агрессии и захвата в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива.

      Так, говорится о четырех российских адмиралах, девятерых офицерах и двух рядовых российских военнослужащих. Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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      Этим российским военным уже сообщили о подозрении.

      Также в сообщении Матиоса говорится, что "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе".

      Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решения, Кремль должен немедленно освободить 24 захваченных моряка и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".

      Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

      Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряки. Россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 члена экипажа взяли в плен.

      Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

      blog_ava
      Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Украина – Россия
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