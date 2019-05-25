Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: украинский суд разрешил задержать 15 военных РФ

Украинский суд дал разрешение на задержание 15 российских военных, причастных к вооруженной агрессии и захвата в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Так, говорится о четырех российских адмиралах, девятерых офицерах и двух рядовых российских военнослужащих. Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Читайте также: Что грозит России в случае невыполнения условий международного трибунала ООН?

Этим российским военным уже сообщили о подозрении.

Также в сообщении Матиоса говорится, что "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе".

Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решения, Кремль должен немедленно освободить 24 захваченных моряка и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряки. Россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 члена экипажа взяли в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.