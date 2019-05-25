Агресія РФ поблизу Керченської протоки: український суд дозволив затримати 15 військових РФ

Український суд надав дозвіл на затримання 15 російських військових, причетних до збройної агресії і захоплення у полон українських моряків поблизу Керченської протоки.

Так, мовиться про чотирьох російських адміралів, дев’ятьох офіцерів та двох рядових російських військовослужбовців. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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Цим російським військовим вже повідомили про підозру.

Також у повідомленні Матіоса йдеться, що "Президент Зеленський відмітив якісну роботу військової прокуратури України по розслідуванню незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці".

Зазначимо, що міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має негайно звільнити 24-х захоплених моряків та повернути 3 кораблі. Рішення трибуналу оголосили 25 травня у німецькому Гамбурзі. Своєю чергою, у Росії заявили, що трибунал взагалі не мав права розглядати цей "інцидент".

Як українські моряки і кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.



Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.



Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.