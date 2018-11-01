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      Агрессия России в Арктике: в НАТО заявили о готовности к ответу

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      В НАТО заявили о готовности к ответу на российскую угрозу в Арктике
      В НАТО заявили о готовности к ответу на российскую угрозу в Арктике / Фото из открытых источников

      Альянс внимательно следит за наращиванием военных мощностей со стороны России в Северной Атлантике и в Арктике. Однако силы НАТО в случае необходимости готовы ответить на любые угрозы.

      Об этом рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, сообщает пресс-служба 6-го флота США.

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      Так, во время телефонной пресс-конференции адмирал подчеркнул, что угроза в регионе увеличивается впервые со времен "холодной войны".

      Россия постепенно и без лишнего шума восстанавливает и увеличивает свои военные возможности в Северной Атлантике и Арктике, чего не происходило со времен завершения "холодной войны,
      – сказал Фогго.

      Он подчеркнул, что рост агрессии российских войск в Северной Атлантике и Арктике вызывает серьезное беспокойство. Регион является чрезвычайно важным для западной коллективной безопасности.

      "В случае конфликта тот, кто будет контролировать этот регион, может угрожать всему северному флангу НАТО. НАТО должно быть готовым для сдерживания", – сказал Фогго.

      По его словам, НАТО имеет ряд преимуществ, поэтому способно отреагировать и сдержать любую угрозу в регионе.

      Подводные лодки США на сегодня лучше субмарин россиян, и мы обладаем акустическим преимуществом,
      – сказал Фогго.

      Адмирал подчеркнул, что это преимущество необходимо удержать. При этом Фогго отметил, что его слова не означают необратимости конфликта. Однако Россия показывает намерения вмешиваться во внутренние дела соседних стран и осуществляет в Европе агрессивную политику.

      Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

      В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Арктика НАТО
      Источник: 24 Канал
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