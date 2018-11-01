Агресія Росії в Арктиці: у НАТО заявили про готовність до відповіді

Альянс уважно стежить за нарощенням військових потужностей з боку Росії у Північній Атлантиці та в Арктиці. Однак сили НАТО у разі потреби готові відповісти на будь-які загрози.

Про це розповів командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго, повідомляє прес-служба 6-го флоту США.

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Так, під час телефонної прес-конференції адмірал наголосив, що загроза у регіоні збільшується вперше з часів "холодної війни".

Росія поступово і без зайвого шуму відновлює і збільшує свої військові можливості у Північній Атлантиці та Арктиці, чого не відбувалося з часів завершення "холодної війни,

– сказав Фогго.

Він підкреслив, що зростання агресії російський військ у Північній Атлантиці та Арктиці викликає серйозне занепокоєння. Регіон є надзвичайно важливим для західної колективної безпеки.

"У разі конфлікту той, хто контролюватиме цей регіон, може загрожувати всьому північному флангу НАТО. НАТО має бути готовим для стримування", – сказав Фогго.

За його словами, НАТО має низку переваг, тому здатне відреагувати і стримати будь-яку загрозу в регіоні.

Підводні човни США на сьогодні кращі за субмарини росіян, і ми володіємо акустичною перевагою,

– сказав Фогго.

Адмірал наголосив, що цю перевагу необхідно втримати. При цьому Фогго зазначив, що його слова не означають незворотності конфлікту. Однак Росія демонтрує наміри втручатися у внутрішні справи сусідніх країн і здійснює у Європі агресивну політику.

Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.