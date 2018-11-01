13:03
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Агресія Росії в Арктиці: у НАТО заявили про готовність до відповіді

      1143 Читать новость на русском
      У НАТО заявили про готовність до відповіді на російську загрозу в Арктиці
      У НАТО заявили про готовність до відповіді на російську загрозу в Арктиці / Фото з відкритих джерел

      Альянс уважно стежить за нарощенням військових потужностей з боку Росії у Північній Атлантиці та в Арктиці. Однак сили НАТО у разі потреби готові відповісти на будь-які загрози.

      Про це розповів командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго, повідомляє прес-служба 6-го флоту США.

      Читайте також: "Я на це не куплюся": адмірал США відповів на нарікання Росії щодо навчань НАТО

      Так, під час телефонної прес-конференції адмірал наголосив, що загроза у регіоні збільшується вперше з часів "холодної війни".

      Росія поступово і без зайвого шуму відновлює і збільшує свої військові можливості у Північній Атлантиці та Арктиці, чого не відбувалося з часів завершення "холодної війни,
      – сказав Фогго.

      Він підкреслив, що зростання агресії російський військ у Північній Атлантиці та Арктиці викликає серйозне занепокоєння. Регіон є надзвичайно важливим для західної колективної безпеки.

      "У разі конфлікту той, хто контролюватиме цей регіон, може загрожувати всьому північному флангу НАТО. НАТО має бути готовим для стримування", – сказав Фогго.

      За його словами, НАТО має низку переваг, тому здатне відреагувати і стримати будь-яку загрозу в регіоні.

      Підводні човни США на сьогодні кращі за субмарини росіян, і ми володіємо акустичною перевагою,
      – сказав Фогго.

      Адмірал наголосив, що цю перевагу необхідно втримати. При цьому Фогго зазначив, що його слова не означають незворотності конфлікту. Однак Росія демонтрує наміри втручатися у внутрішні справи сусідніх країн і здійснює у Європі агресивну політику.

      Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Арктика Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      сьогодні , 11:00 Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      Олена Булан
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сьогодні , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
       30 жовтня , 21:04
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук