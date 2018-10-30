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      Агрессия в Азовском море: Европарламент хочет определить своего спецпредставителя в Украине

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      Чтобы помочь Украине справиться с российской агрессией, на прошлой неделе в Европарламенте предложили делегировать человека, который будет заниматься вопросами Крыма и Донбасса. А значит, и Азовским морем.

      В районе Керченского пролива большие  пробки. На онлайн карте видно, что часть кораблей стоят на якорях уже более десяти часов, ожидая своей очереди на проход. Движение блокируют россияне.

      Читайте также: Агрессия в Азовском море: какие методы Россия сможет использовать для эскалации конфликта

      Морскую блокаду начали еще с марта 2018 года, после того, как украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд". Когда в мае открыли Керченский мост, ситуация только обострилась.

      Эксперты говорят о военной опасности, предполагая, что Россия хочет аннексировать Азовское море. Также вероятна экономическая опасность. Если сравнить доходы Мариупольского порта за период с января по июль 2017 года, то они составляли более 780 миллионов гривен. За тот же период уже в этом году сумма почти на 150 миллионов меньше.

      По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, простой таких судов стоит около 15-50 тысяч долларов в сутки. Из -за снижения заработков, мариупольский порт перешел на четырехдневную рабочую неделю, но договориться не удается.

      Маріупольський портМариупольский порт

      Азовское море – общие воды Украины и России по договору между государствами еще с 2003 года. Теперь, чтобы защитить себя, Украина строит военную базу в Бердянске.

      О ситуации в Азовском море говорят на международном уровне. Европарламентарии приняли резолюцию, где признали факт блокады.

      ЕС должен действовать как посредник между Киевом и Москвой, чтобы достичь дипломатического решения и избежать дальнейших эскалаций. Ведь это грозит всему восточному флангу безопасности НАТО,
      – сообщил член Европейского парламента от Румынии Виктор Боштинару.

      Идея спецпредставителя от Европарламента прозвучала впервые и сразу нашла своих поклонников.

      Курт Волкер
      Американский дипломат Курт Волкер 

      Курт Волкер – это спецпредставитель по Украине. Он представляет интересы США. Приезжает в Украину, отслеживает ситуацию, проводит дипломатические встречи с украинскими и российскими чиновниками и отчитывается перед госдепом. Примерно такие же функции может выполнять и спецпредставитель Европарламента.

      Мы будем иметь хоть какую-то консолидированную позицию в виде этого наблюдателя. Будет ли она объективной или нет – это уже будет непосредственно зависеть и от нас, и непосредственно от того человека,
      – сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

      И полномочия, и кандидатура представителя еще не согласованы. Это должны утвердить правительства стран-членов Европарламента.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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