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      Агресія в Азовському морі: Європарламент хоче визначити свого спецпредставника в Україні

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      Аби допомогти Україні впоратись із російською агресією, минулого тижня у Європарламенті запропонували делегувати людину, яка буде займатись питаннями Криму й Донбасу. А отже, й Азовським морем.

      В районі Керченської протоки чималі затори. На онлайн карті видно, що частина кораблів стоять на якорях вже більше десяти годин, очікуючи своєї черги на прохід. Рух блокують росіяни.

      Читайте також: Агресія в Азовському морі: які методи Росія зможе використати для ескалації конфлікту

      Морську блокаду розпочали ще з березня 2018 року, після того, як українські прикордонники затримали риболовецьке судно "Норд". Коли у травні відкрили Керченський міст, ситуація лише загострилася.

      Експерти говорять про військову небезпеку, припускаючи, що Росія хоче анексувати Азовське море. Також є місце економічній небезпеці. Якщо порівняти доходи Маріупольського порту за період з січня по липень 2017 року, то вони становили більше 780 мільйонів гривень. За той же період уже цього року сума майже на 150 мільйонів менша.

      За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, простой таких суден коштує близько 15-50 тисяч доларів на добу. Через зниження заробітків, маріупольський порт перейшов на чотириденний робочий тиждень, але домовитись не вдається.

      Маріупольський порт
      Маріупольський порт

      Азовське море – спільні води України та Росії за договором між державами ще від 2003 року. Тепер, щоб захистити себе, Україна будує військову базу у Бердянську.

      Про ситуацію в Азовському морі говорять на міжнародному рівні. Європарламентарі ухвалили резолюцію, де визнали блокаду.

      ЄС має діяти як посередник між Києвом та Москвою, щоб досягти дипломатичного рішення та уникнути подальших ескалацій. Адже це загрожує всьому східному флангу безпеки НАТО,
      – повідомив член Європейського парламенту від Румунії Віктор Боштінару.

      Ідея спецпредставника від Європарламенту прозвучала вперше і одразу знайшла своїх прихильників.

      Курт Волкер
      Американський дипломат Курт Волкер 

      Курт Волкер – це спецпредставник по Україні. Він представляє інтереси США. Приїздить в Україну, відстежує ситуацію, проводить дипломатичні зустрічі з українськими та російськими чиновниками та звітує перед держдепом. Приблизно такі ж функції може виконувати і спецпредставник Європарламенту.

      Ми будемо мати хоч якусь консолідовану позицію у вигляді цього спостерігача. Чи буде вона об'єктивною, чи ні, – це вже буде безпосередньо залежати і від нас, і безпосередньо від тої людини,
      – сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

      І повноваження, і кандидатура представника ще не узгоджені. Це мають затвердити уряди країн-членів Європарламенту.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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