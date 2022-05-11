Агрессивная Россия – "это целая система", и потеря Путиным власти не решит проблему, – МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что для остановки войны России против Украины нужно устранить не только Владимира Путина, но и весь его режим.

Он также отметил, что президент страны-агрессорки станет все более неустойчивым по мере того, как будут расти боевые потери России в Украине.

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Пока режим Путина будет существовать, риск новой войны будет оставаться

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что необходимо думать о долгосрочных перспективах. И пока Путин и его помощники не уйдут, мир должен быть готов к тому, что Россия "может снова вступить в войну, не исключая и страны НАТО".

Есть страны, которые ожидают, что нам просто нужно переждать и дождаться окончания войны, а потом мы якобы вернемся к обычным делам… Российское воинственное государство закончится, когда в России закончится режим. Только так мы это видим,

– подчеркнул Ландсбергис.

При этом он признался, что еще не предлагал Западу принять конкретные меры для отстранения Путина от власти и признал, что "это может занять некоторое время". Ведь нет никаких активных средств, чтобы снять его с власти.

Если Путин уйдет, этого будет недостаточно

Глава МИД Литвы убежден, что для того, чтобы в России наступил порядок, и страна стала мирным государством, недостаточно только ухода Путина, ведь это целая система, напоминающая нацистскую Германию.

Путин может быть болен, его может оттолкнуть ближайшее окружение, которое, вероятно, очень недовольно потерями на поле боя, но это не значит, что изменится режим или его отношение, изменится отношение к войне.

– сказал он.

Ландсбергис также вспомнил, как во время своей речи 9 мая Путин "пытался объяснить", почему он начал в Украине полномасштабную войну. Он уверен, что поскольку большинство граждан России одобряют войну, эти "оправдания" были не для них, а для близкого окружения президента.

Кому это объясняет? Своей публике? Ну, им и не нужно объяснять. Нам? Вы знаете, мы ему не верим. Я имею в виду, что мы знаем факты. Поэтому я предполагаю, что он объясняет это своему окружению... Людям, которые могут потерять доверие к нему. Поэтому он должен убедить их, что это было хорошее решение,

– сказал Ландсбергис.

Литовский дипломат также считает, что Путин станет все более параноидальным по поводу того, кому он может доверять и будет чувствовать, что вокруг него растет все большее и большее недовольство из-за потерь на поле боя. И это может сделать его шаги более неустойчивыми, в частности, это может привести к удару по стране НАТО. К примеру, по Литве, одной из географически ближайших к России стран НАТО.

Последние важные решения относительно путинского режима:

14 апреля Верховная Рада официально признала Россию государством-террористом, а ее режим – тоталитарным неонацизмом.

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом. Решение об этом должен одобрить госсекретарь США.

Ранее Латвия и Эстония признали действия России против украинского народа геноцидом.

Впоследствии парламент Канады признал зверства россиян в Украине геноцидом.

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