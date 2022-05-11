Він також зауважив, що президент країни-агресорки ставатиме все більш нестійким у міру того, як зростатимуть бойові втрати Росії в Україні.

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Поки режим Путіна існуватиме, ризик нової війни залишатиметься

Міністр закордонних справ Литви наголосив, що необхідно думати про довгострокові перспективи. І поки Путін та його помічники не підуть, світ має бути готовим до того, що Росія "може знову розпочати війну, не виключаючи й країни НАТО".

Є країни, які очікують, що нам просто потрібно перечекати й дочекатися закінчення війни, а потім ми нібито повернемося до звичайних справ… Російське войовниче державництво закінчиться, коли у Росії закінчиться режим. Тільки так ми це бачимо,

– наголосив Ландсберґіс.

При цьому він зізнався, що ще не пропонував Заходу вжити конкретних заходів для усунення Путіна від влади й визнав, що "це може зайняти деякий час". Адже наразі немає жодних активних засобів, щоб зняти його з влади.

Якщо Путін піде, цього буде недостатньо

Очільник МЗС Литви переконаний, що для того, аби в Росії настав лад і країна стала мирною державою, недостатньо лише відходу Путіна, адже це ціла система, яка нагадує нацистську Німеччину.

Путін може бути хворий, його може відштовхнути найближче оточення, яке, ймовірно, дуже невдоволене втратами на полі бою, але це не означає, що зміниться режим або його ставлення, зміниться ставлення до війни,

– сказав він.

Ландсбергіс також пригадав, як під час своєї промови 9 травня Путін "намагався пояснити", чому він почав в Україні повномасштабну війну. Він впевнений, що оскільки більшість громадян Росії схвалюють війну, ці "виправдання" були не для них, а для близького оточення президента.

Кому він це пояснює? Своїй публіці? Ну, їм і не треба пояснювати. Нам? Ви знаєте, ми йому не віримо. Я маю на увазі, ми знаємо факти. Тому я припускаю, що він пояснює це своєму оточенню... Людям, які можуть втратити довіру до нього. Тому він має переконати їх, що це було гарне рішення,

– сказав Ландсберґіс.

Литовський дипломат також вважає, що Путін стане все більш параноїдальним щодо того, кому він може довіряти й відчуватиме, що навколо нього зростає все більше і більше невдоволення через втрати на полі бою. Й це може зробити його кроки нестійкішими, зокрема це може призвести до удару по країні НАТО. До прикладу, по Литві, однієї з географічно найближчих до Росії країн НАТО.

Останні важливі рішення щодо путінського режиму:

14 квітня Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористкою, а її режим – тоталітарним неонацизмом.

У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом. Рішення про це ще повинен схвалити держсекретар США.

Раніше Латвія та Естонія визнали дії Росії проти українського народу геноцидом.

Згодом парламент Канади визнав звірства росіян в Україні геноцидом.

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