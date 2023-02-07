Кадыров уже в течение 15 лет наркозависим, – Ахмед Закаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров вообще не ориентируется в нынешней ситуации. Более того, он не в состоянии контролировать жизнь страны.

Об этом заявил глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев. По его словам, все процессы, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, начинают выходить из-под контроля.

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Кадыров – "комок неполноценности"

Официальная пропаганда Кремля не всегда совпадает с неким мракобесием Кадырова, у которого вообще в принципе нет ничего ни в каком отношении – ни с позиции патриотизма русского или чеченского. Животный страх у этого человека перед грядущей катастрофой. Он давно перестал быть каким-то существом, логически выражающим свои мысли, он абсолютно всегда противоречит происходящему,

– заявил Закаев.

Кадыров от случая к случаю говорит разные вещи. Поэтому, по словам Закаева, большое желание его поменять, заменить его на кого-то другого. Политик говорит, что Кадыров состоит полностью из комплексов – это "комок неполноценности".

Глава Чечни 15 лет употребляет таблетки

Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что соратник Путина растолстел, а его лицо словно набухло. По словам премьера, Кадыров болен, он уже стал наркозависимым и 15 лет употребляет какие-нибудь таблетки.

"В начале его становления как лидера, как руководителя, все правительство 24 часа в сутки должно было находиться наготове, что в любой момент - в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, в 4-5 утра этот человек мог появиться на рабочем месте или вызвать по телефону к себе министра. И если этот министр через полчаса или час не окажется там перед ним, то они его снимали", – вспомнил Закаев.

Он утверждает, что такая активность Кадырова поддерживалась какими-либо энергетическими таблетками. И сегодня, говорит Закаев, он уже не контролирует себя без этих таблеток.

Более того, политик предположил, что Кадыров сейчас больной и его отправили якобы в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство.

Что известно об "отдыхах" Кадырова