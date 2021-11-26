Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 26 ноября.

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Я – президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Как происходит на фронте? Или на фронте мы кому-то угрожаем? Нет. Мы защищаем согласно присяге. Военные защищают. Если кто-то стреляет – стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины",

– сказал он.

Ахметов не смог защитить Донбасс, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил: "Не надо показывать меня тем, кем я не являюсь. Он (Ахметов – 24 канал) хочет этого, не хочет – это происходит. Мы можем говорить, что Россия говорит, что "нас в Крыму нет", но так получилось".

Так же как Ахметов. Он может говорить: "я не хотел, чтобы на Донбасс пришла оккупация", и он может говорить еще миллион раз об этом, но он не смог защитить. И я не говорю, что он виноват, это его личная жизнь, но так получилось,

– добавил президент.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию якобы олигарха Ахметова хотят втянуть в госпереворот. Мол, его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов.

Ситуация на Донбассе: что известно

В течение 26 ноября боевики 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак один украинский воин получил смертельное ранение.

Бойцы Вооруженных сил отреагировали на обстрелы и открывали ответный огонь.

Зеленский дал большую пресс-конференцию журналистам: смотрите видео