Про це глава держави повідомив під час пресконференції, що пройшла у п'ятницю, 26 листопада.
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Я – президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно з присягою. Військові захищають. Якщо хтось стріляє – стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України",
– сказав він.
Ахметов не зміг захистити Донбас, – Зеленський
Володимир Зеленський зазначив: "Не треба показувати мене тим, ким я не є. І не треба постійно розхитувати нашу державу. Він (Ахметов – 24 канал) хоче цього, не хоче – це відбувається. Ми можемо говорити, що Росія каже, що "нас у Криму немає", але так вийшло".
Так само як Ахметов. Він може говорити: "я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація", і він може говорити ще мільйон разів про це, але він не зміг захистити. І я не кажу, що він винен, це його особисте життя, але так вийшло,
– додав президент.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом 26 листопада бойовики 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак один український воїн зазнав смертельного поранення.
- Бійці Збройних сил відреагували на обстріли та відкривали вогонь у відповідь.
Зеленський дав велику пресконференцію журналістам: дивіться відео