Журналисты сайта 24 канала обратились на этот счет за объяснениями к политологу и специалисту по digital-маркетингу Роману Шевчуку.

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В процессе комментирования эксперт обратил внимание на аспекты, которые определили логику сторон при заключенных соглашениях о передаче Ахметовым своих медийных мощностей в государственное пользование.

Финансово-политическая целесообразность

Думаю, что это сыграла долгосрочная стратегия Офиса Президента по работе с медиа. В офисе планировали и воплощают сейчас идею с контролем медиа-рынка Украины, – объясняет Шевчук.

"По работе с медиа сейчас точно знаю, что все медиа идут на значительные сокращения. Это и так всегда дорогой бизнес был, а сейчас рекламные поступления сильно сократились. Соответственно, подавляющее большинство медиа существенно сокращают штат, сокращают заработные платы. Поэтому держать такую ​​медиаимперию сейчас финансово очень невыгодно. Ходят слухи, что Ахметов планирует зайти в медиарынок Польши и лоббировать там свои интересы по энергетике", – объясняет эксперт.

Эксперт считает, что ситуация выгодна и Ахметову, и ОП / Фото предоставлено спикером

Сигнал власти?

Ахметов в рамках закона об олигархах грамотно сыграл, передал медиабизнес государству, чем посылает сигнал что он типа "не олигарх" и подчиняется законам.

"В то же время для государства это большая нагрузка. Ведь держать такую ​​структуру очень тяжело как финансово, так и интеллектуально", – подчеркивает специалист.

По его мнению, Ахметов сбросил сейчас с себя финансовое бремя, которое ему дивидендов не принесет в ближайшее время.

Влиять на политическую повестку пока не выйдет через медиа, поэтому с его стороны это логичный шаг,

– говорит Шевчук.

"Также, мне кажется, это показатель того, что Ахметов не верит в то, что ситуация в Украине стабилизируется в ближайшее время. Он потерял значительную часть своих активов. Если человек с таким влиянием как он не верит в стабилизацию ситуации в Украине – это плохой сигнал и для него нет смысла держать и оплачивать такую ​​армию журналистов", – подозревает специалист.

Сейчас эксперта больше всего интересует, кто будет следующим. "Многие говорят о том, что это будет Пинчук с его медиабизнесом", – заключает политолог.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что удивлен решением Ахметова. Он пояснил, что решение олигарха не может не отразиться на украинском медиарынке.