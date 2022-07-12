Журналісти сайту 24 каналу звернулися з цього приводу за поясненнями до політолога та спеціаліста з digital-маркетингу Романа Шевчука.

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У процесі коментування експерт звернув увагу на аспекти, які визначили логіку сторін при укладених угодах про передачу Ахметовим своїх медійних потужностей у державне користування.

Фінансово-політична доцільність

Думаю, що це зіграла довгострокова стратегія Офісу Президента по роботі з медіа. В Офісі планували і втілюють зараз ідею з контролем медіаринку України,

– пояснює Шевчук.

"По роботі з медіа зараз точно знаю, що всі медіа йдуть на значні скорочення. Це і так завжди дорогий бізнес був, а зараз рекламні надходження сильно скоротились. Відповідно, переважна більшість медіа суттєво скорочують штат, скорочують заробітні плати. Тому тримати таку медіаімперію зараз фінансово дуже невигідно. Ходять чутки, що Ахметов планує зайти в медіаринок Польщі і лобіювати там свої інтереси по енергетиці", – тлумачить експерт.

Експерт вважає, що ситуація вигідна і Ахметову, і ОП / Фото надане спікером

Сигнал владі?

Ахметов у рамках закону про олігархів грамотно зіграв, передав медіабізнес державі, чим посилає сигнал, що він типу "не олігарх" і підпорядковується законам.

"Водночас для держави це велике навантаження. Адже тримати таку структуру дуже важко як фінансово, так і інтелектуально", – наголошує фахівець.

На його думку, Ахметов скинув зараз із себе фінансовий тягар, який йому дивідендів не принесе найближчим часом.

Впливати на політичну повістку поки не вийде через медіа, тому з його боку це логічний крок,

– каже Шевчук.

"Також, як на мене, це показник того, що Ахметов не вірить в те, що ситуація в Україні стабілізується найближчим часом. Він втратив значну частину своїх активів. Якщо людина з таким впливом як він не вірить у стабілізацію ситуації в Україні – це поганий сигнал і для нього немає сенсу тримати і оплачувати таку армію журналістів", – підозрює фахівець.

Зараз експерта найбільше цікавить, хто буде наступний. "Багато говорять про те, що це буде Пінчук з його медіабізнесом", – підсумовує політолог.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що здивований рішенням Ахметова. Він пояснив, що рішення олігарха не може не позначитися на українському медіаринку.