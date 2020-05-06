Ахметов строит роскошное поместье под Киевом за 30 миллионов долларов: фото
В селе Козин под Киевом, продолжается строительство огромного имения. Его возможным владельцем является олигарх Ринат Ахметов
Фотографии со строительства поместья выложил бывший народный депутат Игорь Луценко. Фото сделаны с дрона, поэтому виден весь масштаб строительства.
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На фото видно главное здание, дом для гостей и другие хозяйственные постройки на территории. В комментариях к посту Луценко указано, что между главным и гостевым домом под озером проложен подземный тоннель, который их соединяет.
Сама территория ограждена, и является, фактически, в лесу со своим озером. Точные координаты – по ссылке.
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По словам Игоря Луценко, имение раскинулся на территории около 25 гектаров. Где-то рядом размещена антенна, которая глушит радиосигналы. Поэтому для съемок использовали не обычный дрон, а такой, который использует фронтовая аэроразведка.
Издание НВ пишет, что это имение оценено в 30 миллионов долларов.