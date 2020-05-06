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      Ахметов будує розкішний маєток під Києвом за 30 мільйонів доларів: фото

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      Ймовірний маєток Ахметова під Києвом
      Ймовірний маєток Ахметова під Києвом / Ігор Луценко

      В селі Козин, що під Києвом, триває будівництво величезного маєтку. Його ймовірним власником є олігарх Рінат Ахметов.

      Фотографії з будівництва маєтку виклав колишній народний депутат Ігор Луценко. Фото зроблені з дрона, тому видно весь масштаб будівництва.

      Нагадаємо Ахметов купив один з найдорожчих особняків у світі: фото

      На фото видно головну будівлю, будинок для гостей та інші господарські споруди на території. В коментарях до повідомлення Луценка вказано, що між головним та гостьовим будинком під озером прокладено підземний тунель, який їх сполучає.


      Фото маєтку, який будують під Києвом / фото Ігоря Луценка

      Сама територія огороджена, і є, фактично, в лісі зі своїм озером. Точні координати – за посиланням.

      Варте уваги За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів

      За словами Ігоря Луценка, маєток розкинувся на території близько 25 гектарів. Десь поруч розміщена антена, яка глушить радіосигнали. Тож для зйомок використали не звичайний дрон, а такий, який використовує фронтова аеророзвідка.

      Видання НВ пише, що цей маєток оцінено в 30 мільйонів доларів.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Елітна нерухомість Рінат Ахметов
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