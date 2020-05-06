Ахметов будує розкішний маєток під Києвом за 30 мільйонів доларів: фото

В селі Козин, що під Києвом, триває будівництво величезного маєтку. Його ймовірним власником є олігарх Рінат Ахметов.

Фотографії з будівництва маєтку виклав колишній народний депутат Ігор Луценко. Фото зроблені з дрона, тому видно весь масштаб будівництва.

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На фото видно головну будівлю, будинок для гостей та інші господарські споруди на території. В коментарях до повідомлення Луценка вказано, що між головним та гостьовим будинком під озером прокладено підземний тунель, який їх сполучає.



Фото маєтку, який будують під Києвом / фото Ігоря Луценка

Сама територія огороджена, і є, фактично, в лісі зі своїм озером. Точні координати – за посиланням.

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За словами Ігоря Луценка, маєток розкинувся на території близько 25 гектарів. Десь поруч розміщена антена, яка глушить радіосигнали. Тож для зйомок використали не звичайний дрон, а такий, який використовує фронтова аеророзвідка.

Видання НВ пише, що цей маєток оцінено в 30 мільйонів доларів.