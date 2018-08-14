Ахметов решил заняться производством минудобрений

Украинский олигарх Ринат Ахметов решил заняться производством минеральных удобрений.

Об этом сообщила Liga.net.

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Такую информацию рассказал генеральный директор Украинских минеральных удобрений Алексей Афанасьев.

Он отметил, что компания планирует перепрофилировать в комплекс по переработке и хранению минеральных удобрений один из цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода, что простаивают.

Предприятие будет оборудовано двумя цехами приема, хранения, упаковки и отгрузки сульфата аммония. Комплекс рассчитан на производство 100 тысяч тонн гранулированного сульфата аммония в год. По словам Афанасьева стоимость проекта – 211 миллионов гривен.

Японско-немецкий холдинг Hosokawa Alpine поставит оборудование для производства "под ключ".