Ахтырка приходит в себя после мощных артиллерийских ударов: фото и видео последствий

Российские захватчики 1 марта цинично обстреляли город Ахтырка на Сумщине. В результате атак врага погибли многие люди.

В настоящее время населенный пункт приходит в себя после мощных артиллерийских ударов. Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, обнародовав фото.

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Россияне 1 марта нанесли ракетные удары по Ахтырке:

полностью уничтожена воинская часть, где погибли украинские военные. Завалы все еще разбирают.

уничтожены жилые дома, много жертв среди гражданского населения.

Эти российские тв*ри обстреливают напрямую жилые кварталы города, расстреливают мирных людей в селах.

– отметил Дмитрий Живицкий.

Глава Сумской ОВА добавил, что в результате атак врага погибли дети, медики, гражданские люди, наши защитники. Он подчеркнул, что украинцы никогда не простят россиянам этот геноцид.

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