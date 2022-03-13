Ахтырка снова под обстрелом: пострадали окрестности города
13 марта 2022 , 22:55Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
Российские оккупанты продолжают бомбить Ахтырку. От ракет и снарядов врага город уже получил значительные повреждения.
Враг продолжает наступление на Сумщине с целью пробить дорогу в направлении Киева. Воплотить свои планы оккупантам не удается, поэтому они просто бомбят жилые районы.
Кстати Россия хочет переодеть белорусскую армию в свою форму и отправить ее в войну, – Данилов
Обстрел Ахтырки
Около 21:00 авиация оккупантов начала бомбить Ахтырку. Снаряды попадали в окрестности города.
Пострадал жилой сектор. Информация о пострадавших в результате бомбардировки пока нет.
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