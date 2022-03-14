В Ахтырке авиабомбой разрушило газопровод и жилые дома: под завалами ищут людей

Оккупанты авиаударом уничтожили многие жилые дома и разрушили газопровод. Спасатели разбирают завалы, чтобы вытащить всех людей.

Оккупанты продолжают цинично обстреливать Ахтырку. В ночь на 14 марта снова произошли массовые пожары из-за обстрелов.

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Спасателям же удалось вытащить из-под завалов 4 человека. О количестве пострадавших и погибших не сообщают.

В ночь с 13 на 14 марта спасатели тушили пожар, доставали живых людей и тела погибших из-под завалов. Спасли четырех. Количество погибших уточняется, завалы еще разбирают. Также в Ахтырке авиабомбой разрушен газопровод,

– говорится в сообщении.

К слову, часть Сум сейчас остается без воды. Все из-за технических проблем на Пришибском водосборнике. Детальнее можно прочитать по ссылке.

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