В Ахтырке и дальше разбирают завалы разрушенной ТЭЦ: там могут находиться люди

Спасатели продолжают разбирать завалы ТЭЦ в Ахтырке, которую оккупанты разрушили 4 марта во время авиаудара. Под завалами могут быть люди.

Из-за разрушения ТЭЦ часть Ахтырки осталась без света. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

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Спасателям помогают местные жители. Пока сведений о том, сколько людей может находиться под завалами, нет.

Разбор завалов в Ахтырке после атаки ТЭЦ: смотрите видео

Кроме того, из-за атаки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и ТЭЦ в Ахтырке, прокуратура открыла уголовное производство. Расследование проводятся по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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