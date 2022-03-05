Через руйнування ТЕЦ частина Охтирки залишилася без світла. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Зауважте У Тростянці окупанти контролюють станцію швидкої і не дозволяють ховати померлих

Рятувальникам допомагають місцеві мешканці. Поки даних про те, скільки людей може перебувати під завалами, немає.

Розбір завалів в Охтирці після атаки ТЕЦ: дивіться відео

Крім того, через атаку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема і ТЕЦ в Охтирці, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюють за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!