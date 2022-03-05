У своєму телеграм-каналі Людмила Денісова підкреслила, що російський тероризм не знає меж.

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Окупанти захопили підстанцію швидкої допомоги

Омбудсменка наголосила, що агресор буквально проводить геноцид мешканців міста Тростянець Сумської області.

Відомо, що російські війська контролюють підстанцію швидкої допомоги. Крім того, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики. За непокору, попереджають окупанти, – розстрілюватимуть на місці. Також не пропускають швидку допомогу з інших населених пунктів.

Загарбницькі війська не надають можливості ховати померлих, які знаходяться просто на вулицях, лікарнях. Йдуть постійні обстріли міста з боку агресора,

– наголосила вона.

Не нехтують окупанти й мародерством. Вони пограбували усі продуктові магазини, тож у містян немає можливості придбати харчі. У самому Тростянці працюють снайпери, а російські військові постійно обшукують оселі мирних мешканців.

Людмила Денісова підкреслила, що своїми діями Росія продовжує вчиняти воєнні злочини на території України. А в самому Тростянці уже створили гуманітарну катастрофу, не дозволяючи мешканцям евакуюватися, а також отримувати продукти, ліки та інше.

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