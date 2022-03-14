Враг ночью продолжил наступление на Сумщине с целью пробить себе дорогу в направлении Киева. Пострадал, в частности, город Ахтырка.

В Ахтырке в результате ночного авиаудара по жилым кварталам погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил городской глава Павел Кузьменко.

Он отметил, что разрушены частные дома, однако пожар в них еще продолжается, поэтому количество жертв может быть больше.

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Напомним, вчера, 13 марта около 21:00 авиация оккупантов начала бомбить город Ахтырку.

Ранее в Генштабе ВСУ предупреждали, что враг пытается возобновить наступление на Сумы. Оккупанты перегруппировали войска.

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