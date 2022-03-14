Внаслідок нічного авіаудару окупантами по житлових кварталах Охтирки загинуло щонайменше троє цивільних людей. Про це повідомив міський голова Павло Кузьменко.

Він зазначив, що зруйновані приватні будинки, проте пожежа в них ще триває, тому кількість жертв може бути більша.

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Нагадаємо, вчора, 13 березня близько 21:00 авіація окупантів почала бомбардувати місто Охтирку.

Раніше у Генштабі ЗСУ попереджали, що ворог намагається відновити наступ на Суми. Окупанти перегруповували війська.

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