В Ахтырке враг разрушил ТЭЦ, погибли 5 работников: жуткие фото

В Ахтырском районе Сумской области враг продолжает обстрелы. 5 марта оккупанты разрушили ТЭЦ. В результате погибли 5 мирных работников.

Оккупанты бомбят инфраструктурные и критически важные объекты района. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Важно Тростянец – единственный город на Сумщине, оккупированный врагом: фото

В городе Ахтырка отсутствует отопление. Кроме того, в домах отчасти нет воды и электроэнергии. Вражеская авиация 5 марта уничтожила продуктовую базу города, склад строительных материалов, парковку.

Да что там говорить, самой Ахтырки уже частично нет,

– подчеркнул Живицкий.

Захватчики обстрелянный жилой сектор. Информация о количестве жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

Враг продолжает обстреливать Ахтырский район / Фото ОГА Сумщины

Большая Писаревка

Вражеская артиллерия обстреливала в течение всего 5 марта мирный поселок Большая Писаревка. Там повреждены дома и электросети, в селе нет света.

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