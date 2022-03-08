В Ахтырке звучит воздушная тревога: угроза авиаударов
8 марта 2022 , 01:02Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
В Ахтырке по состоянию на 00:55 8 марта раздается воздушная тревога. Людей предупредили об угрозе авиаударов.
Местных жителей призвали немедленно уходить в укрытия гражданской защиты. Там необходимо находиться до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Ахтырка. Тревога. Угроза авиаударов. В укрытие,
– говорится в сообщении.
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