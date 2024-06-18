Что известно об Айдосе Садыкове, в которого стреляли в Киеве

На казахского журналиста Айдоса Садыкова напали днем 18 июня в Киеве. Он известен своей критикой казахской власти и активной общественной деятельностью.

Известно, что Садыков был объявлен в розыск в Казахстане по обвинению в "разжигании вражды". В 2014 году супруги переехали в Киев, где получили статус беженцев.

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Что известно о деятельности Садыкова в Казахстане

Садыков известен своей резкой критикой казахской власти на своем YouTube-канале, а также поддержкой протестов в Казахстане в январе 2022 года.

В октябре 2023 года Садыков был объявлен в розыск в Казахстане по обвинению в "разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Заметим, что это не первое уголовное преследование, с которым он столкнулся. В 2010 году Садыкова приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в "хулиганстве", но он и его сторонники считают это дело сфабрикованным.

Садыков также организовывал акции протеста, был председателем Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии "Азат".

После выхода из партии Садыков пытался создать оппозиционное общественное движение "Гастат" и независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании "СНПС-Актобемунайгаз".

В своем последнем видео, опубликованном сегодня, он назвал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева "марионеткой российского влияния".

Когда Садыков вместе с женой переехал в Киев

В 2014 году Айдос Садыков вместе с женой Натальей переехали в Киев из казахстанского Актобе после того, как против женщины было возбуждено уголовное дело по заявлению экс-депутата парламента Марала Итегулова.

В Украине супруги получили статус беженцев. Уже на новом месте они продолжили свою оппозиционную деятельность, ведя YouTube-канал "Басе", где критикуют власть Казахстана и олигархов.

Что известно о покушении на журналиста

На Садыкова было совершено вооруженное нападение вблизи его дома в Киеве. Об этом сообщила его жена Наталья на своей странице в социальных сетях.

Сегодня в Киеве, возле собственного дома, было совершено покушение на Айдоса Садыкова,

– написала она.

По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился Садыков и его жена, произвел выстрел в мужчину и скрылся. Известно, что мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.