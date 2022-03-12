Аэродром уничтожен, дома людей рядом: Полищук об обстреле Луцка

В пятницу, 11 марта, российские террористы обстреляли аэродром возле Луцка. Эксперты заявили, что враг мог выпустить ракеты из Черного моря.

К сожалению, погибли 4 военных, 6 ранены. Нападение произошло примерно в 5:45 утра. Кроме Луцка, враг обстрелял объекты в Ивано-Франковске.

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Обстрел Луцка

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что сейчас сложно сказать, почему российские оккупанты избрали целью именно этот объект. Этот аэродром был выведен из строя еще 24 февраля, когда его атаковали впервые.

По словам Полищука, аэродром был непригоден для использования по назначению. В этот раз враг полностью уничтожил этот объект. Мэр Луцка считает, что реальной цели повредить военную инфраструктуру не было, поскольку никакой функции аэродром не выполнял.

По мнению Полищука, могла быть цель – посеять панику среди населения и получить какое-то усиление позиций российских оккупантов перед переговорами, при условии, что они состоятся.

Мэр Луцка добавил, что жилые дома горожан расположены буквально в нескольких сотнях метров от аэродрома. На данный момент местные власти не советуют людям выезжать, ведь этот объект уже уничтожен.

Был добит сегодня склад горюче-смазочных материалов, который загорелся. На данный момент ситуация такоя,

– сказал Игорь Полищук.

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