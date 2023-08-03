Российские СМИ сообщают, что "Аэрофлот" сократил расходы по обслуживанию в несколько раз. Связано это с заграничными санкциями против России, даже несмотря на то, что страна научилась обходить ограничения.

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Российские самолеты могут выкатиться из полосы

Основанием для отключения тормозов является отсутствие возможности сразу заменить изношенную деталь. Согласно инструкциям по безопасности, такие манипуляции проводить можно, однако не дольше 10 дней. На 31 июля с деактивированными тормозами летали девять самолетов "Аэрофлота": пять Boeing 777, два Airbus A321 и по одному A320 и A330.

Департамент производства полетов "Аэрофлота" предупредил пилотов, что с выключенными тормозами самолет есть "риск выкатки за пределы взлетно-посадочной полосы".

Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону. Обращайте внимание на этот факт, особенно при посадке на мокрую ЗПС с боковым ветром,

– говорится в сообщении департамента.

В прошлом году российский "Аэрофлот" в 5 раз сократил расходы по обслуживанию самолетов. В 2021 году россияне израсходовали 19,77 миллиарда рублей, а уже в 2022 году всего 3,86 миллиарда. Объяснили сокращение финансирования санкциями против России.

Россияне обходят санкции с помощью других стран