Российская авиация сообщила, что работу двух аэропортов в Мурманской области ограничили. Ранее было известно, что рядом с Оленьей летали дроны, передает 24 Канал.

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Ввели план "Ковер"

С 09:35 по московскому времени на работу двух аэропортов в Мурманской области – Мурманска и Апатит введены временные ограничения.

Предварительно, причиной может быть угроза атаки беспилотников. Там ввели план "Ковер". Рейсы задерживают и на вылет, и на посадку.

В Мурманске 11 сентября неожиданно останавливали работу местного аэропорта. В сети жаловались, что в регионе якобы была угроза атаки дронов.

Не стоит забывать, что именно в Мурманской области также расположен военный аэродром Оленья. Там базируются самолеты стратегической авиации, из которых оккупанты обстреливают мирные города и гражданское население в Украине.